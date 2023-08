Le nouveau chef du gouvernement Ahmed Hachani qui succède à Najla Bouden est né à Tunis le 4 octobre 1956. Il est titulaire d’une maîtrise en droit, spécialité droit public, obtenue à la Faculté de Droit de Tunis en 1983. Il a intégré la Banque Centrale de Tunisie en 1984.

Durant sa carrière professionnelle de 33 ans de service au sein de la Banque Centrale de Tunisie, Hachani a occupé plusieurs fonctions dans les départements des affaires juridiques et du développement des ressources humaines.

Il a effectué plusieurs études et consultations juridiques et a participé activement dans des commissions interministérielles pour l’élaboration de textes juridiques sur la réglementation bancaire et de textes à caractère économique et financier ainsi que sur les établissements de crédit, les participations et les entreprises publiques.

De 2012 à 2017, il a occupé le poste de Directeur Général des ressources humaines et de la formation à la BCT et a ensuite été conseiller pour les affaires juridiques et les ressources humaines auprès de la même institution.

Hachani a représenté la BCT dans plusieurs conseils d’administrations. Il a enseigné le droit et l’environnement bancaires pendant une dizaine d’années à l’Académie des Banques et Finances qui relève de l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissement Financiers.

M. Ahmed Hachani est marié et père de deux enfants.