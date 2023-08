Cet appel à projets de la Mission French Tech vise à soutenir financièrement les initiatives menées par les Capitales et Communautés French Tech, des groupes d’entrepreneurs et d’entrepreneuses labellisés par l’Etat. Les 85 projets retenus œuvrent tous en faveur des priorités définies par la Mission French Tech telles que : la parité et la diversité, l’attractivité des talents ou encore la transition écologique. Et pour marquer les 10 années d’existence de la Mission French Tech en 2023, des actions spécifiques seront organisées à travers le monde.

Lancé en 2019, le French Tech Community Fund, financé cette année à hauteur de 1,5 million d’euros par l’État français, permet d’assurer un soutien renforcé à une grande variété de projets mis en place par les Capitales et Communautés French Tech qui, par leurs actions, font vivre l’écosystème et contribuent pleinement au développement des start-up françaises, en France et à l’international. Pour cette année 2023-2024, ce soutien a été recentré sur le réseau des Capitales et Communautés French Tech.

Pour cette 5ème édition, le French Tech Community Fund 2023-2024 se décline en 3 volets :

Un volet national permettant le soutien aux projets des Communautés French Tech de l’Hexagone,

permettant le soutien aux projets des Communautés French Tech de l’Hexagone, Un volet international permettant le soutien aux projets des Communautés French Tech à l’international,

permettant le soutien aux projets des Communautés French Tech à l’international, Un volet spécial “Semaine des 10 ans de la French Tech” : les projets sélectionnés contribueront à faire découvrir l’écosystème à de nouveaux publics, notamment la jeune génération. Ils seront également l’occasion de débattre des enjeux essentiels et des actions engagées depuis 10 ans par la Mission French Tech et de se projeter sur les 10 prochaines années. Afin de permettre à un plus grand nombre d’acteurs et d’organisations de porter des initiatives dans le cadre de l’anniversaire des 10 ans de la French Tech, une démarche de labellisation d’événements a été ouverte. Celle-ci est accessible via le site de la Mission French Tech aux associations, fondations, entreprises, établissements de formation et organisations publiques qui souhaitent participer à cette célébration.

Le French Tech Community Fund 2023 – 2024 en chiffres :

85 dossiers retenus :

57 dossiers de Communautés French Tech à l’international

28 dossiers de Capitales et Communautés French Tech en France

Les dossiers peuvent adresser plusieurs thématiques :

32 projets sur la « souveraineté et mise en relation start-up et grands-groupes »,

34 projets sur la « mise en valeur de l’écosystème GreenTech/transition écologique »,

27 projets sur la « parité et diversité »,

62 projets sur « l’attractivité et l’expansion à l’international »,

8 projets sur le « secteur clé du territoire national »,

33 projets pour la « Semaine des 10 ans de la French Tech ».

Pour l’édition 2023-2024, ce sont les Communautés French Tech à l’international qui recensent le plus de projets lauréats. Parmi celles-ci, La French Tech Tunis a été retenue pour son projet répondant aux différents thématiques proposés par l’appel à projet du Community Funds 2023-2024 en concordance avec sa mission prioritaire d’assurer une croissance de l’écosystème tunisien et français et de contribuer au dynamisme de l’économie dans son ensemble.

Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications souligne : « Notre souveraineté passe par notre capacité à relever les futurs défis économiques et technologiques. La French Tech l’a démontré à plusieurs reprises, elle nous permet d’adresser les grands enjeux de société. Avec le French Tech Community Fund, nous affirmons une fois de plus notre volonté de soutenir les solutions de l’écosystème Tech pour encourager les acteurs qui prennent des risques et entreprennent. Ces initiatives sont aussi de formidables leviers de visibilité pour notre territoire à l’international, nous pouvons nous en réjouir ! »

Clara Chappaz, directrice de la Mission French Tech explique : « L’écosystème de la French Tech est très dynamique, et cette 5ème édition du French Tech Community Fund nous le prouve encore une fois avec plus d’une centaine de dossiers déposés et instruits par le comité. Cette année est unique, nous fêtons les 10 ans de la Mission French Tech et nous tenions à ce que le French Tech Community Fund accompagne toutes les actions menées en France et à l’international dans ce cadre. C’est exactement l’ambition de cet appel à projets : permettre aux Capitales et Communautés de prolonger l’action que nous menons au niveau national à l’échelle des territoires, mais également à l’international, afin de faire rayonner la tech française partout dans le monde ! »

Les projets lauréats illustrent la diversité des actions menées et des thématiques adressées par le réseau des Capitales et Communautés French Tech, en France et à l’international :

−Le Greencity Business 2024 proposé par la French Tech Marne-la-Vallée : une convention d’affaires qui sera organisée en juin 2024 autour des actions prioritaires de la French Tech, notamment en lien avec son secteur clé de développement territorial, les villes et territoires durables de demain.

− Connected Women organisé par la French Tech Angers qui réunira des femmes inspirantes à l’occasion de tables rondes et conférences qui seront retransmises et diffusées dans les collèges et lycées.

−Le programme d’accompagnement de la Transition écologique des start-up organisé par la French TechPoitou-Charentes qui proposera des sessions d’information et de sensibilisation, des partages d’expérience et une aide pour valoriser les engagements pris par les start-up.

−La journée de la souveraineté numérique européenne organisée par La French Tech Brussels, qui se tiendra dans le cadre de la présidence belge de l’Union Européenne en mai 2024. La Communauté réunira les acteurs des écosystèmes français et belges pour aborder l’opportunité d’un dialogue Franco-Belge sur la régulation et les financements européens.

−Les rencontres Abeona Network organisées par La French Tech Toronto qui ont pour but de favoriser la mobilité et l’expansion à l’international de start-up créées par des femmes françaises et canadiennes, à travers la mise en relation de ces femmes CEO avec des grands comptes, talents internationaux et incubateurs.

− Le French Tech Indonesia Summit organisé par La French Tech Indonesia qui a pour objectif de donner de la visibilité aux start-up françaises souhaitant s’internationaliser en Asie-Pacifique. L’évènement permettra également de promouvoir le French Tech Visa.

−Le French Tech Tel Aviv Summit organisé par La French Tech Tel Aviv, à l’occasion de l’évènement international annuel Ecomotion, qui réunira investisseurs israéliens et internationaux, start-up françaises – dont des start-up du French Tech Next 40 – et des membres de la Communauté French Tech et de l’écosystème tech local.

− La 3ème édition des “French Tech Capital Days” organisée par La French Tech Miami qui permettra aux entrepreneurs français de la DeepTech et de la GreenTech de rencontrer investisseurs, institutionnels et grands groupes internationaux.

La liste complète des 85 projets lauréats est à retrouver ici.

À propos de la Mission French Tech :

La Mission French Tech est la mission de l’État chargée de soutenir la structuration et la croissance de l’écosystème des start-up françaises, en France et à l’international. Rattachée à la Direction Générale des Entreprises, au sein du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, elle fédère et anime l’écosystème de la French Tech avec un réseau de 16 Capitales et 99 Communautés French Tech labellisées, en France et à l’international. Elle accompagne également des start-up en facilitant leurs interactions avec l’administration via un réseau de plus de 60 Correspondants French Tech. La Mission French Tech accompagne les start-up les plus matures à travers le programme French Tech Next40/120, mais également des start-up positionnées sur des secteurs identifiés comme stratégiques dans le cadre de France 2030 avec le programme French Tech 2030. Enfin, à travers le programme French Tech Tremplin, la Mission French Tech permet à des personnes éloignées de l’entrepreneuriat de créer leur start-up, partout en France.