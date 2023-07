En dépit des réserves qu’observe le leader ship allemand vis-à-vis de la démocrature du Président Kaïes Saïed, l’Allemagne demeure, au plan économique, un partenaire important pour la Tunisie.

Pour preuve, en 2022, sur un total d’investissements directs étrangers (IDE), hors énergie, soit 1723,7 MDT, enregistrés en Tunisie, plus de 290 MDT ont été réalisés par des entreprises allemandes, plaçant l’Allemagne à la 4ème position en termes de répartition par pays du flux des IDE.

Parmi les projets d’investissement déclarés (septembre 2022) auprès de l’Agence tunisienne de promotion des investissements extérieurs (FIPA) 12 projets comportent une participation étrangère pour un coût d’investissement de 1113 MDT devant permettre la création de plus de 4300 emplois.

Mieux, selon l’enquête de la chambre allemande de l’industrie et du commerce (AHK) sur « la situation et les perspectives des entreprises membres en Tunisie 2023/2024 », l’Allemagne occupe la première place au niveau de la part des investissements snt de plus de 15 MDT et à participation étrangère déclarés jusqu’au mois de septembre 2022 ,2022, environ un taux de 46,25% de l’ensemble de ces projets de cette taille.

