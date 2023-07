Le jeudi 27 juillet 2023, météo Tunisie annonce un retour à la normale saisonnière des températures, entre 27 et 34°C au cours de la matinée.

L’après-midi le thermomètre passera à 29 et 33°C sur les côtes et enregistrera un pic à 40-41°C à Tozeur et Kebili.

Pendant la nuit la température devrait être de 27 à 29°C sur les côtes et pourrait atteindre 30-31°C dans le sud du pays.