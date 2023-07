L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a annoncé, ce mardi, le parachèvement de la publication, au Journal officiel de la République tunisienne (JORT), de toutes les décisions relatives au découpage territorial des 2085 secteurs territoriaux (Imada).

L’ISIE avait entamé le 23 mai dernier les travaux du projet national de découpage territorial des circonscriptions électorales locales qui a abouti à la création de 2155 circonscriptions électorales dans 2085 secteurs territoriaux.

Cette répartition concerne les délégations qui comportent moins de 5 secteurs territoriaux, conformément au décret-loi n°2023-10 du 8 mars 2023, portant organisation des élections des conseils locaux, la composition des conseils régionaux et des districts.

Des équipes de travail regroupant des représentants de l’ISIE, du ministère de l’Intérieur, de l’Institut national des statistiques, de l’Office national de la topographie et du cadastre et du Centre national de Cartographie et de télédétection ont veillé à la mise en œuvre du projet national de découpage territorial des circonscriptions électorales.

Dans un entretien accordée à l’agence TAP, le 15 juillet courant, le président de l’ISIE, Farouk Bouasker, a indiqué que que l’instance électorale se prépare au mieux aux élections locales qui “pourraient avoir lieu entre fin octobre et début novembre prochain”.

Il a expliqué que l’Instance électorale n’attend que la publication, au JORT, de toutes les décisions relatives au découpage territorial des Imadas (secteurs) relevant des 24 gouvernorats pour lancer l’opération d’actualisation du registre électoral.

Les membres des conseils locaux seront élus au suffrage universel, libre, direct secret et transparent, selon le mode uninominal (décret-loi 2023/10 du 8 mars 2023).

Il s’agit de la première étape de l’installation de la deuxième chambre parlementaire, le Conseil national des régions et districts.

L’ISIE assure l’organisation et la supervision de l’élection des membres des conseils locaux dans toutes ses étapes, a-t-il dit.