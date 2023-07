Prague Philharmonia Wind Quintet (Mozart, Milhaud, Farkas, Gillespie), expériences Métissage Inouï Mariages culturels : Brassens, Aznavour, Piaf, et chansons orientales. Jean-Marc Bellenger

1 – Quintette philarmonique à vent de Prague

(Mozart, Milhaud, Farkas, Gillespie)

2 – Expériences Métissage Inouï

Mariages culturels : Brassens, Aznavour, Piaf, et chansons orientales.

Jean-Marc Bellenger, Direction et guitare jeunes artistes tunisiens, Takht oriental

Prague Philharmonia Wind Quintet a été fondé en 2007 à l’initiative du soliste de la section des vents en bois du PKF – Prague Philharmonic Orchestra. Les membres de l’ensemble sont lauréats de concours nationaux et internationaux d’interprétation. Ils se produisent également en tant qu’acteurs principaux dans de nombreux autres orchestres de chambre et symphoniques (par exemple, l’Orchestre philharmonique tchèque, l’Orchestre symphonique FOK de Prague, le Théâtre national, l’Ensemble Baborak, la Sinfonietta tchèque, etc.)

Le quintette est entré dans la conscience musicale non seulement avec des concerts réguliers sur les scènes de concert tchèques, mais aussi avec des compositions enregistrées de compositeurs tchèques du XXe siècle pour la radio tchèque et une coopération avec la télévision tchèque. En 2011 et 2013, le Quintette a reçu une invitation au Festival international de musique « Festival dell Arte » à Wojanow, en Pologne, où il a représenté la scène musicale tchèque avec beaucoup d’applaudissements. (Source: Festival El Jem)

Lundi 24 juillet à El Jem