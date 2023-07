La BIAT, Banque Internationale Arabe de Tunisie publie ses indicateurs d’activité trimestriels arrêtés au 30 juin 2023 qui font ressortir les résultats suivants :

• Un PNB de 692,2 millions de dinars ;

• Des charges opératoires de 270,1 millions de dinars ;

• Des encours de dépôts de 17 656 millions de dinars ;

• Des encours de crédits nets de 11 995 millions de dinars ;

• Un coefficient d’exploitation de 39,0%.

La BIAT a consolidé sa performance financière au cours du premier semestre 2023, ce qui atteste de sa bonne dynamique de développement, de sa politique prudente de gestion des risques, de la maitrise de ses coûts, du renforcement de sa gouvernance et de l’engagement de ses collaborateurs au quotidien.

Le dispositif de gouvernance de la banque a été actualisé dans le but de l’adapter aux différents réaménagements organisationnels et en continuité avec les bonnes pratiques managériales. Aligné sur les meilleures pratiques internationales, ce nouveau dispositif entend conférer à la banque un fonctionnement optimal pour la réalisation d’une croissance saine et sécurisée. Ce dispositif insuffle également des politiques solides en matière d’éthique et de bonne conduite, qui constituent le fondement de la performance durable de la banque.

D’autre part, de nouveaux défis stratégiques ont été pensés pour les années à venir, avec pour objectif de répondre aux priorités de la BIAT en matière de modernisation technologique conforme aux exigences du marché en termes de solutions digitales innovantes et de sécurisation des données.

À noter que le projet de transformation digitale de la BIAT commence déjà à porter ses fruits en matière d’engagement client et d’innovation produit. De nouvelles fonctionnalités sont déployées en permanence avec pour objectif de devenir la banque digitale de référence. Après le lancement en 2021 de la première version de l’offre digitale MyBIAT dédiée aux clients particuliers, la BIAT a poursuivi le développement de la nouvelle offre dédiée aux entreprises.

Par ailleurs, la transformation opérée dans les métiers de la banque – à travers la réorganisation de ses activités de banque de financement et d’investissement et la mise en place de sa nouvelle salle des marchés – lui a permis d’élargir son offre de produits et services financiers.

Grâce à des talents spécialisés, à une technologie de pointe et à un aménagement moderne, la nouvelle salle des marchés de la BIAT accompagne ses clients à travers l’analyse de leurs besoins et la proposition de solutions financières optimales et personnalisées.

C’est dans ce contexte qu’une série d’évènements dédiés à la clientèle PME a été organisée à Tunis ainsi que dans les régions de Sousse et de Sfax. S’inscrivant dans le cadre de la stratégie de la banque de proximité client et d’accompagnement des PME, six rencontres clients ont été tenues autour de la thématique de la couverture des risques de change afin de présenter les mécanismes mis à la disposition des clients par la salle des marchés pour se prémunir contre les risques de change.

Banque de proximité, solide et résiliente la BIAT poursuit sa trajectoire de croissance rentable et durable.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 206 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn