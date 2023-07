Le Projet de loi portant approbation de la convention de financement conclue, le 16 mai 2022, entre la République tunisienne et un groupe de banques locales pour le financement du budget de l’Etat à travers la mobilisation d’un montant en devises estimé à 400 millions de dinars (MD) a été approuvé, mardi, par la commission des finances et du budget de l’ARP.

Lors d’une séance d’audition des représentants du ministère des finances, les députés membres de la commission ont appelé à trouver des alternatives à la politique d’endettement à travers la mise en place de politiques financières efficaces basées sur des législations modernes favorisant l’investissement et la croissance.

Ils ont, par ailleurs, appelé les autorités financières à leur communiquer un exposé détaillé sur la situation des réserves en devises, des transferts des tunisiens à l’étranger, des recettes du tourisme et des exportations ainsi que sur les échéances de crédits remboursées et celles qui restent à rembourser au titre de l’année 2023.

Les députés ont, également, plaidé pour la révision de la politique financière du pays et la mise en œuvre de politiques et de stratégies à même d’ouvrir les horizons de création de richesse et d’attirer de nouveaux bailleurs de fonds et de nouveaux marchés.

De leur côté, les représentants du ministère des Finances ont souligné que le budget accuse un déficit après épuisement des ressources fiscales et non fiscales, outre le retard accusé en matière de mobilisation des ressources externes auprès des bailleurs de fonds traditionnels. Laquelle mobilisation reste conditionnée par la conclusion d’un accord avec le FMI.

Ils ont expliqué qu’il y a eu recours aux mécanismes d’endettement intérieur (Bons de trésor, emprunt obligataire national) pour couvrir le déficit budgétaire et que la convention de financement conclue avec les banques locales constitue le troisième mécanisme activé à cette fin.