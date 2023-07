L’appareil statistique de la Tunisie pour la collecte, la production, l’analyse et la diffusion de données statistiques de haute qualité dans des domaines prioritaires va être renforcé, dans le cadre d’un contribution de la coopération italienne au fonds fiduciaire ” Tunisia Economic Resilience and Inclusion Umbrella Fund” (TERI), mis en œuvre par la Banque mondiale.

L’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) a annoncé mardi, la signature d’un nouvel accord de financement additionnel avec la BM, le 17 juillet courant, à la Résidence d’Italie en présence de l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Fabrizio Saggio, du Représentant Résident de la Banque Mondiale en Tunisie, Alexandre Arrobbio, du directeur du Siège Régional de l’AICS, Andrea Senatori et du directeur central en charge de la Gouvernance de l’Institut National de la Statistique (INS).

Ledit accord prévoit “la modernisation de l’appareil statistique à travers l’assistance technique renforcée et continue à l’égard de l’INS. Il est question ainsi “d’habiliter l’institut à produire et à diffuser des données et des statistiques pertinentes qui serviront d’appui pour l’élaboration de politiques basées sur des preuves solides”.

L’accord ambitionne d’améliorer ” significativement ” la capacité de la Tunisie à mieux surveiller les indicateurs socio-économiques, à formuler des politiques solides et à attirer des niveaux d’investissement plus élevés dans le pays.

Lors de la cérémonie de signature, le Représentant Résident de la Banque Mondiale en Tunisie, Alexandre Arrobbio a déclaré que ce nouvel accord de financement illustre ” l’engagement continu ” de son institution envers la Tunisie et sa ” conviction partagée de l’importance des données et des statistiques précises pour soutenir la prise de décision éclairée “.

” Nous sommes déterminés à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires italiens pour renforcer la capacité statistique de la Tunisie et favoriser son développement économique et social “, a-t-il ajouté.

De son côté, l’ambassadeur d’Italie en Tunisie a souligné que l’Italie vient ” confirmer une fois de plus son engagement aux côtés de la Tunisie “, dans son processus de modernisation et de développement durable, ” selon une approche pragmatique et globale qui répond aux besoins réels du pays “.

Pour sa part, le directeur de l’AICS à Tunis, Andrea Senatori a fait savoir que ce financement additionnel offrira une meilleure collecte et analyse des données afin de favoriser la définition des stratégies d’intervention plus pertinentes et performantes pour le développement durable de la Tunisie.

Le Fonds fiduciaire ” Tunisia Economic Resilience and Inclusion Umbrella Fund ” (TERI) vise à renforcer la capacité de la Tunisie à répondre aux défis économiques et sociaux actuels et à soutenir les réformes. Ce Fonds est structuré autour d’un Fonds fiduciaire multipartenaires et de trois fonds associés (Moussanada, Compact with Africa et TRACE).

L’Italie a rejoint en juin 2023, d’autres donateurs ; Union européenne, Pays- Bas, Allemagne, Suisse, Royaume-Uni et Norvège, qui se sont associés à la Banque mondiale pour contribuer aux objectifs de développement pour la Tunisie dans le cadre du Fonds TERI.