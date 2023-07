Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger Nabil Ammar a souligné, dimanche, la nécessité de hâter la tenue du Forum économique tuniso-koweïtien.

Ammar a aussi appelé à intensifier les échanges de visites entre les délégations économiques de manière à élaborer de nouveaux partenariats tuniso-koweïtiens, sur le plan bilatéral ou encore au niveau es marchés africains et méditerranéens.

Lors d’une séance de travail avec le vice- président de la chambre du commerce et de l’industrie du Koweït Fahd Yacoub Al-Jouan, le ministre a mis en valeur les avantages concurrentiels du marché tunisien et l’importance de l’investissement dans des secteurs prometteurs tels que la sécurité alimentaire, les énergies renouvelables, l’intelligence artificielle et les technologies modernes.

Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères aujourd’hui, le ministre a affirmé l’impératif de bien exploiter les opportunités disponibles pour soutenir les échanges commerciaux entre les deux pays , soulignant l’importance du marché tunisien pour les hommes d’affaires koweïtiens en tant que porte d’entrée vers les marchés européens et africains.

Le vice- président de la chambre du commerce et de l’industrie a, pour sa part, exprimé la disposition de la chambre à renforcer sa coopération avec les autorités tunisiennes compétentes, réaffirmant le souci des hommes d’affaire koweïtiens de renforcer les liens de coopération et de communication avec leurs homologues tunisiens.