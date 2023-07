La 57ème édition du Festival International de Hammamet (FIH 2023) a accueilli, dans la soirée du vendredi 14 juillet, les deux rappeurs tunisiens KASO (Karim Bouzayen) et Jenjoon (Omar Touihri), avec un ” soldout ” annoncé au préalable, informe un communiqué de presse du festival.

Une heure avant le lancement du show, l’amphithéâtre du FIH a affiché déjà complet avec un public majoritairement composé de femmes et de familles, attendant impatiemment les deux artistes.

Le show a démarré avec KASO qui a présenté un répertoire de 16 chansons sur une durée d’une heure. ” Biida “, ” Nkhammem fik “, ” Bouzaien “, ” Yamma ” et d’autres chansons phares ont été reprises par le public. Il a également joué un morceau en exclusivité ” Sadaktha “, dont la date de sortie est prévue le 15 juillet 2023.

La deuxième partie du show était avec JENJOON. Sur une note poétique et en compagnie de son producteur ” DJ Wolf “, il a partagé avec le public 19 chansons, dont ” Hayela “, ” Chweraa Tafya ” et d’autres de son dernier album ” MDAYDA “.

Lors de la conférence de presse, organisée après le concert, les deux artistes ont confié aux journalistes qu’ils étaient particulièrement émus par le public.

Jenjoon a annoncé qu’il mise sur une stratégie particulière prenant en considération son public en lui proposant des chansons ” cleans “, puisque c’est grâce à son public qu’il a pu atteindre les grands festivals.

Il a ajouté qu’il refuse catégoriquement qu’on ” ghostwrite ” (écrive des chansons) pour lui, et que sa musique est basée avant tout sur ce qu’il vit et ce qu’il émane de lui. Mentionnant qu’il voudrait bien collaborer avec KASO sur un morceau particulier et que le fait qu’ils aient partagé la scène de Hammamet est une occasion pour réaliser cela, ajoutant qu’il n’a aucun problème avec aucun autre rappeur, contrairement à ce que l’on peut voir généralement dans cet univers.

Il a par ailleurs expliqué que le but est de s’ouvrir à l’international et que cela commence un peu à se réaliser puisqu’il a commencé à se préparer pour les festivals de l’année prochaine avec une version orchestrale.

De son côté, Kaso qui s’est montré particulièrement surpris que le public ait chanté et pleuré ses vieilles et récentes chansons; a confié qu’il fait de son mieux pour proposer des chansons en version ” clean ” (sans gros mots) malgré que cela touche à la spontanéité de son écriture.