Une séance de travail a eu lieu mardi au Palais du Bardo entre une délégation du Bundestag allemand et des représentants de la commission parlementaire des relations extérieures, de la coopération internationale et des affaires des Tunisiens à l’étranger et de la migration.

A cette occasion, le Bundestag a réaffirmé la disposition de l’Allemagne à soutenir davantage la Tunisie au niveau européen, notamment en ce qui concerne l’approche économique.

La délégation allemande a également mis en avant la détermination à continuer de soutenir la Tunisie dans son processus de reconstruction, notamment ” au vu de la transparence des dernières élections et les efforts déployés pour lutter contre la corruption dans le cadre du parachèvement du processus démocratique “, indique un communiqué du Parlement.

” La Tunisie est un partenaire stratégique privilégié et les efforts doivent être intensifiés pour aider ce pays à faire face aux différents défis, particulièrement en ce qui concerne l’économie et la migration irrégulière “, ont souligné les représentants de la délégation.

Le Bundestag a, par ailleurs, réaffirmé la détermination de l’Allemagne à continuer d’appuyer la Tunisie notamment dans le domaine de la formation professionnelle, soulignant la volonté de recruter davantage de main d’œuvre tunisienne et de développer la coopération dans le domaine des technologies et des énergies alternatives.