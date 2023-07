Les Judokas tunisiens ont raflé six nouvelles médailles dont deux d’or au terme de la 2e journées des épreuves de Judo disputées jeudi dans le cadre des jeux sportifs arabes qu’abrite la Coupole du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf d’Alger.

Les deux breloques d’or ont été remportées par Abdelaziz Ben Ammar (-90kg) et Nihel Landolsi (-70kg), tandis que l’argent est revenu à Kousay Ghars (-100kg), Arij Akkab (-78 kg) et Sarra Marzouki (78 kg).

Hachem Sellami s’est, quant à lui, contenté du bronze dans la catégorie des (-81 kg).

Pour rappe, la Tunisie avait décroché au premier jour des épreuves deux médailles d’or, deux d’argent et 5 de bronze, portant son capital à 15 médailles (4 or, 5 argent et 6 bronze).

La troisième et dernière journée prévue vendredi, sera consacrée aux épreuves ”par équipes”. Les dames tunisiennes ont été versées dans une poule qui comprend l’Algérie et la Syrie.