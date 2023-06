La Tunisie a porté son capital de médailles à l’occasion des 2es jeux africains de plage JAP Hammamet 2023 à 34 médailles (12 or, 11 argent et 1 bronze), grâce aux deux nouvelles breloques de bronze décrochées jeudi par les lutteurs Mohamed Saadaoui (+90 kg) et Khadija Jelassi (-70 kg).

L’Algérie conserve, toutefois, sa pôle position au tableau des médailles avec 13 médailles d’or, avec une breloque en or de plus que la Tunisie (2e).

Voici le tableau des médailles à l’issue du 7e jour des compétitions disputées jeudi dans le cadre des 2èmes Jeux Africains de Plage (Hammamet-2023) :

Pays Or Argent Bronze

Algérie 13 06 07

Tunisie 12 11 11

Maroc 06 09 04

Sénégal 05 03 04

Nigeria 04 02 01

Afrique du Sud 01 04 05

Namibie 01 – 01

Cameroun 01 – –

Kenya – 02 –

Mozambique – 01 –

Madagascar – 01 –

Côte d’Ivoire – 01 –

Guinée Equa – 01 –

Libye – – 02

Mali – – 01

Ghana – – 01

Maurice – – 01

Rwanda – – 01

Djibouti – – 01