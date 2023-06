La 21e Assemblée générale ordinaire de l’Association des comités nationaux olympiques africains (ACNOA) s’est ouverte jeudi à Hammamet en présence de 52 comités olympiques africains, et ce, en marge des 2es jeux africains de plage JAP 2023 que s’apprête à accueillir la ville du cap-bon du 23 au 30 juin courant.

A cette occasion, le président du comité international olympique (CIO), Thomas Bach a dans une allocution faite en visio-conférence, salué la Tunisie pour l’organisation de la 2e édition des JAP, se disant confiant quant au succès de la manifestation qui, a-t-il dit, ne manquera pas de consacrer les valeurs de solidarité et de fraternité africaine “pour un monde meilleur par le sport”.

A un an de la tenue des jeux olympiques de Paris 2024, l’Assemblée générale de l’ACNOA, a fait savoir Bach, aidera la famille olympique africaine à conjuguer ses efforts en vue d’une participation honorable des sportifs africains aux JO de Paris et faire mieux qu’à Rio.

“L’Assemblée général de l’ACNOA sera l’occasion, de baliser la voie pour la promotion de la compétitivité des athlètes africains et faire valoir la capacité de l’Afrique à organiser des événements internationaux”, a poursuivi le président du CIO, assurant que son instance continuera à fournir l’aide et le soutien requis pour la consécration des nobles valeurs de l’olympisme.

De son côté, le ministre de la jeunesse et du sport, Kamel Déguiche a souligné l’importance de l’organisation en Tunisie d’événements à vocation multiple tels les JAP et leurs dimensions sportive, culturelle et civilisationnelle.

Selon lui, la participation record enregistrée à l’occasion de l’actuelle Assemblée de l’ACNOA est la preuve irréfutable de la place qu’occupe la Tunisie sur le continent et la considération dont elle bénéficie au sein de la famille olympique africaine.

Et le ministre d’assurer que les JAP 2023 profitent d’un suivi permanent de la part du chef de l’Etat, Kais Saied, et de la Cheffe du gouvernement Nejla Bouden, du fait de la symbolique de ses jeux et de leur rôle dans la diffusion des principes de fraternité et de tolérance entre les sportifs africains.

De son côté, le président de l’ACNOA, Mustapha Berraf a adressé ses remerciements au président de la République pour l’hospitalité et l’organisation des jeux et de l’Assemblée générale de son instance en Tunisie.

Pour lui, les comités nationaux olympiques africains relèvent le défi de promouvoir le sport africain et œuvrent sans relâche pour modèle africain de succès sportifs, tout en encadrant les jeunes talents et ce, dans un souci de hisser le niveau et de se rapprocher du niveau international dans le cadre d’une stratégie de mettre les jalons de la promotion du sport africain à l’intervalle (2020-2024).

Quant au président du Comité national olympique tunisien (CNOT), Mehrez Bousayène, a indiqué que la Tunisie, en accueillant les 2es JAP et l’Assemblée générale de l’ACNOA, réitère son engagement pour les valeurs de solidarité africaine et de l’importance du sport pour l’unité des peuples et la diffusion de l’espoir dans les rangs des jeunes.

Cette liesse du sport africain, a-t-il renchérie, et l’organisation des JAP sont l’occasion de redonner son rayonnement à la Tunisie dans son environnement géographique régional, continental et international et une opportunité renouvelée de réaffirmer l’engagement des comités olympiques africains dans la promotion des valeurs olympiques, notamment, la tolérance, la solidarité et la paix.

Pour rappel, les 2es JAP de Hammamet s’ouvriront demain vendredi avec la participation d’environ 1000 sportifs représentant 52 comités olympiques africains dans 16 spécialités sportives différentes.