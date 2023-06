La cheffe du gouvernement Najla Bouden a souligné, lors de sa rencontre mardi avec des responsables et experts tunisiens travaillant dans des organisation et agences internationales à Genève, l’importance de consolider les actions diplomatiques tunisiennes visant à accroitre la coopération avec ces institutions internationales et renforcer ainsi la présence tunisienne notamment en ce qui concerne l’application du plan de développement durable pour l’année 2030.

Elle a appelé lors de cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre de sa visite effectuée à Genève, à inciter les compétences tunisiennes à l’étranger à présenter leurs propositions ayant pour objectif le soutien du plan de développement national 2023-2025 et la vision de la Tunisie 2035.

La cheffe du gouvernement a souligné à ce propos l’importance du rôle des missions diplomatiques tunisiennes à l’étranger en matière de coordination avec les compétences tunisiennes afin de faciliter l’accomplissement de leur rôle en soutien des efforts du pays dans les différents domaines.

Elle a également évoqué le rôle des compétences tunisiennes au sein de ces établissements internationaux dans le but de renforcer l’image de la Tunisie et défendre ses intérêts à l’étranger.

Les experts tunisiens ont, à cette occasion, informé la cheffe du gouvernement des efforts déployés afin de lancer les projets de coopération entre la Tunisie et ces organisations et agences internationales et les défis rencontrés. Pour sa part, le directeur des comités des études au sein de l’union internationale des télécommunications (UIT), Bilal Jamoussi, a affirmé la nécessité de renforcer la participation des experts tunisiens aux réunions des organisations et agences internationales afin de mettre en relief leurs compétences d’une part et créer de nouvelles opportunités consolidant leurs cursus professionnels d’autre part.

Pour sa part, la cheffe de l’unité de promotion de la santé au sein de l’organisation mondiale de la santé (OMS) Faten Abdelaziz, a appelé à accroitre l’échange des expériences dans le domaine de la santé publique entre la Tunisie et les pays européens rappelant notamment que la Tunisie compte des compétences dans ce domaine.

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden participe, du 13 au 15 juin courant, aux travaux du Sommet sur le monde du travail organisé par l’Organisation internationale du travail (OIT) à Genève. Le sommet, qui porte sur le thème “la justice sociale pour tous”, sera axé notamment sur le rôle central de la justice sociale dans l’édification d’un monde plus durable et plus équitable et offrira l’opportunité de débattre du projet relatif à la création d’une alliance mondiale pour la justice sociale.