L’exposition d’équipements de pointe et le marché des programmes radiophoniques et télévisés organisés dans le cadre de la 23ème édition du Festival de l’Union de Radiodiffusion des Etats Arabes (ASBU) ouvert lundi pour se poursuivre jusqu’au 15 juin 2023, ont été inaugurés mardi à la cité de la culture Chedly Klibi par la ministre des affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi accompagnée du président de l’Asbu, Mohammed bin Fahd Al-Harthi en présence des ministres de l’information palestinien Ahmed Assaf et syrien Butros al-Halaq ainsi que plusieurs ambassadeurs et représentants de corps diplomatique accrédités en Tunisie.

L’exposition donne à voir aux visiteurs les dernières nouveautés dans le domaine des équipements techniques et des outils technologiques grâce à la participation d’une panoplie de sociétés d’équipements de pointe, de fournisseurs de services et d’opérateurs dans le domaine des technologies de communication moderne.

Le marché des programmes offre quant à lui une vitrine de visibilité aux sociétés de production et de diffusion de contenus audiovisuels, ainsi qu’aux organismes de radio et de télévision membres de l’Asbu, aux radios et au chaînes de télévision privées et internationales arabophones pour présenter leurs dernières productions dans les domaines médiatiques et artistiques, ce qui permet de les faire connaître et contribue à la promotion des programmes radiophoniques et télévisés dans le monde arabe et ailleurs.