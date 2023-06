L’organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture UNESCO a lancé vendredi, en partenariat avec le syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) la haute autorité indépendante de la commission audiovisuelle (HAICA) l’association “Ibsar” et l’Institut de presse et des sciences de l’information (IPSI) une nouvelle stratégie de communication sur l’intégration des personnes porteuses de handicap pour un meilleur accès aux droits et services.

Cette stratégie comprend l’élaboration d’un guide, le premier du genre en Tunisie, qui constitue un cadre scientifique et de référence pour faciliter aux journalistes et communicateurs le traitement des thèmes relatifs à la question du handicap et l’accès à l’information, a indiqué le responsable des programmes au département des sciences sociales et humaine au bureau de l’Unesco- Maghreb Armin Ibrisimovic.

Il a indiqué au cours d’un séminaire organisé vendredi à Tunis sur la traduction en langue des signes que les personnes handicapées font face à de nombreux défis pour l’accès à l’information, signalant l’importance de défendre les droits de ces personnes et leur choix dans les médias.

De son côté, la directrice générale de promotion des personnes handicapées au ministère des affaires sociales Raja Ben Brahim a souligné la nécessité faciliter aux handicapés l’accès à l’information à travers la presse et les médias, rappelant les programmes et projets élaborés par le ministère en vue de favoriser l’intégration économique et sociale des handicapés.

Pour sa part, le président de l’association Ibsar Mohamed Mansouri a précisé que les législations sur les handicapés en Tunisie n’ont pas été concrétisées, ajoutant que le nouveau guide permettra de contribuer à mieux traiter les questions du handicap et l’accès à l’information.