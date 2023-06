La Conférence permanente de l’Audiovisuel méditerranéen (COPEAM) a annoncé, mercredi, les lauréats de l’édition 2023 du Prix A PREMIERE VUE, le prix méditerranéen du film d’école de cinéma qui récompense des réalisateurs issus d’écoles de cinéma d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

Le Grand Prix TV5Monde a été attribué à TAYOT 24 de Roua Salah de l’Ecole Supérieure de l’Audiovisuel et du cinéma de Gammarth (ESAC Gammarth) dirigé par Lamia Belkaied Guiga. La lauréate sera invitée à participer à la résidence FIDCampus (Marseille – Juillet 2023).

Ce film (jeunesse et social, 10′) est un documentaire tourné en numérique. Tayot explore la vie de Murtada, 16 ans, qui habite à Ben Guerdane dans le Sud tunisien. Sous l’influence de son entourage, le jeune homme abandonne ses études pour devenir trafiquant.

Une collection A PREMIERE VUE – TV5MONDE de 6 courts-métrages a également été sélectionnée pour le Catalogue Marché du Short Film Corner du Festival de Cannes 2023. TAYOT 24 de Roua Salah été sélectionné avec un autre court métrage tunisien ” Between us de Hamed Salhi (drame, social, 12′),

Le Prix Rai Cinéma est revenu à MAMAN du Libanais Nadim Chidiac (ALBA) qui bénéficiera de l’achat des droits pour une diffusion vod sur Rai Cinema Channel (Italie).

Le Prix des jeunes FID/Mucem a été décerné à RAI RAYI de l’Algérien Walid Cheikh (LabDZ/Institut Français) qui aura l’occasion de participer au FID Marseille 2023.

Un jury international composé de professionnels du secteur a sélectionné le palmarès des meilleurs films issus des partenaires suivants : ALBA Beyrouth (Liban), ESAC Gammarth (Tunisie), ESAV Marrakech (Maroc) et LabDZ (Algérie).

A Première Vue est une programmation de courts-métrages réalisés dans le cadre de formations cinématographiques avec pour objectif étant de faire découvrir les jeunes cinéastes de la région MENA. Cette édition présente un panorama des premiers films de jeunes talents provenant d’Algérie, du Liban, du Maroc et de Tunisie.

Ce Prix est organisé grâce au soutien de la chaîne de télévision généraliste francophone TV5 Monde, du Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem), du Festival international de cinéma de Marseille (FIDMarseille) et de Rai Cinema, société de production, de distribution et d’achat cinématographique appartenant au groupe Rai (Radio Audizioni italiane).

La COPEAM est une organisation à but non lucratif consacrée au dialogue et à la coopération culturelle dans le bassin méditerranéen, à travers l’implication des principaux acteurs du secteur audiovisuel.

L’Association – dont le siège opérationnel est basé à Rome dans les bureaux de la RAI, qui en assure le Secrétariat Général depuis sa fondation en 1996 – réunit aujourd’hui environ 60 associés. Elle participe, sur la base d’un partenariat permanent avec l’UER-Union Européenne de Radiotélévision et l’ASBU-Arab States Broadcasting Union, à des activités de coopération entre l’Europe et le Monde arabe.

La remise des prix aura lieu le mercredi 5 juillet 2023 à 18h00 au Mucem (Marseille), dans le cadre de la 34ème édition du FID.