Le premier vice-président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Jürgen Rigterink, est attendu lundi en Tunisie.

Il sera accompagné lors de cette visite qui dure jusqu’au 9 juin 2023, par Heike Harmgart, directeur général pour la région Méditerranée méridionale et orientale (SEMED), et Nodira Mansurova, directrice associée, responsable de la Tunisie, a annoncé la BERD, dans un communiqué, publié lundi.

Au cours de cette visite, Rigterink aura des entretiens avec de hauts responsables tunisiens, notamment la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, le ministre de l’Economie et de Planification, Samir Saied, le ministre des Finances Sihem Boughdiri, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche Abdelmonem Belati, le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Neji, et le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, Marouane El Abassi.

Il est prévu, aussi, que le premier vice-président de la BERD procédera, par la même occasion, à l’inauguration de la nouvelle usine de recyclage d’Elec’Recyclage.

Pour rappel, la BERD est une banque multilatérale qui promeut le développement du secteur privé et l’initiative entrepreneuriale dans 36 pays dans trois continents.

En Tunisie, la banque a investi, depuis 2012, près de 2 milliards d’euros dans 62 projets dans les quatre coins du pays, aussi bien dans le secteur privé que public.