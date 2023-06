Renforcement du partenariat entre la Tunisie et la Mauritanie pour une prévention des risques alimentaires

Le renforcement du partenariat entre la Tunisie et la Mauritanie dans le domaine de la sécurité sanitaire et spécialement la qualité des produits alimentaires a été au centre d’une réunion de travail tenue mercredi après-midi entre le ministre de la santé, Ali Mrabet et le directeur général de l’agence mauritanienne de la sécurité sanitaire des aliments, Mahfoudh Baya.

Selon un communiqué publié par le ministère de la santé, le responsable mauritanien effectue, au cours de cette semaine, une visite en Tunisie sur invitation de l’instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) dans l’objectif de prendre connaissance de l’expérience de cette instance.

Créée en juin 2022, l’instance est la seule structure de contrôle de toute la chaine alimentaire en Tunisie. Elle est chargée de la gestion et de l’information sur les risques alimentaires.

La réunion s’est tenue au siège du ministère de la santé à Tunis en présence du directeur général de l’Instance, Mohamed Rebhi.