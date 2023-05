La première étape du programme TACIR organisé par l’Association des multimédia et audiovisuelle de l’Université de Manouba (AMAVI), a eu lieu les 26, 27 et 28 mai 2023, au centre culturel Cirta au Kef.

Le Créathon #1 est un concours destiné aux jeunes originaires ou qui résident dans la région du Kef dont des étudiants, de nouveaux diplômés et de jeunes talents n’ayant pas encore intégré le marché du travail. Il cible également les jeunes intéressés par les industries créatives et culturelles.

Les participants au Créathon de Kef, âgés entre 22 et 35 ans, partagent une passion pour leur ville natale et sont dotés d’une conscience de la valeur du patrimoine matériel et immatériel qui distingue la région, ainsi que l’importance de sa valorisation et de sa promotion, notamment à travers les nouvelles technologies. Ils ont présenté leurs projets devant un comité d’experts spécialisés dans divers domaines liés à la créativité numérique et aux industries créatives et culturelles.

Les porteurs de projets sélectionnés, soit 11 sur 26, ont bénéficié de séances de travail avec les experts du programme Tassir pour les aider à sculpter et développer leurs idées dans une première étape, avant de passer à la phase d’incubation qui dure entre trois et six mois.

Deux projets ont été primés dans le but de motiver les jeunes à continuer à continuer à travailler sur leurs projets et à les concrétiser. Le projet lauréat du premier prix, d’une valeur de 1500 dinars, vise à valoriser les chansons du groupe Ouled Bou Makhlouf un des symbole moderne d’el Kef engagée et résistante.

Le jury était composé de Fadel Kriem, expert en technologie et ancien ministre des Technologies et de la Communication, Chiraz Trabelsi, professeure universitaire à l’Institut Supérieur des Arts Multimédia et de l’Audiovisuel, et Nooman El Habassi, ancien délégué régional des Affaires Culturelles à el Kef.

Tassir est un programme conçu et mis en œuvre par l’Association des Multimédia et Audiovisuelle de l’Université de Manouba. Il est né d’une conviction profonde que la culture, les arts et la créativité sont des fondements de l’intégration sociale et occupent une place importante dans le développement des régions.

Les régions de Manouba, Kef et Kasserine bénéficient de la première phase du programme Tassir, qui s’étend sur trois ans (2023-2024-2025) et vise principalement à renforcer les nouvelles idées créatives, diversifier les propositions culturelles locales.

La créativité, la formation, la création, la distribution et la recherche sont les cinq dimensions du programme Tassir, qui soutient le développement de nouvelles idées de contenu numérique créatif et renforce les compétences des jeunes participants dans les domaines de l’image et de la gestion culturelle.

Il contribue également à la création de divers espaces d’exposition et de performance spécialisés, en plus de soutenir la recherche dans divers domaines économiques et sociaux au service de l’ambition de développement culturel des régions intérieures.

Il a bénéficié de l’expertise des professeurs et des étudiantes en architecture pour étudier les locaux de l’espace et proposer un plan de réaménagement en fonction des besoins du lieu et de la nature des activités qui y sont accueillies.