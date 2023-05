Le centre tunisien d’excellence en maintenance industrielle du sud de la méditerranée est officiellement entré en activité, mardi, à Tunis, dans le cadre d’une coopération tripartite entre quatre universités tunisiennes, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis (CCI TUNIS) et le programme européen Erasmus+.

L’ouverture de ce centre a été annoncée lors d’un atelier de travail tenu au siège de la CCITUNIS et qui a regroupé tous les intervenants du projet et nombre d’universitaires et d’experts européens spécialisés en maintenance industrielle 4.0.

Le “South Mediterranean Tunisian Maintenance Centre of Excellence”, premier du genre en Tunisie, est mis en œuvre par un consortium de 11 partenaires de la Tunisie, d’Espagne, de Belgique, de France, de Roumanie et de la Suède.

Cofinancé par le programme ” Erasmus+ ” de l’Union européenne sur une durée de 3 ans, l’objectif principal du projet est de moderniser et de dynamiser le système d’enseignement et de formation en ingénierie de maintenance, améliorant ainsi, l’efficacité et la compétitivité de l’industrie tunisienne et facilitant l’insertion des jeunes diplômés.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le vice-président de la CCITUNIS, Najeh Ben Abdesselem, a souligné que ” le centre tunisien d’excellence en maintenance industrielle est un nouveau concept qui donnera la possibilité aux entreprises industrielles de contribuer aux cursus de formation et de rester en phase avec les évolutions industrielles internationales “.

Et d’ajouter que ce centre qu’abritera la CCITUNIS, est spécialisé dans la maintenance industrielle 4.0 et il opérera en partenariat avec quatre universités tunisiennes (Sfax, Carthage, Jendouba et Gabès). D’autres centres de formations vont également être créés pour généraliser ce type de formation et ils assureront, aussi, la formation des formateurs.

“La plupart des entreprises industrielles de par le monde utilisent l’impression 3D pour la maintenance des équipements industriels, ce qui constitue une innovation importance en matière de maintenance industrielle ” a-t-il indiqué, faisant remarquer que ” le centre d’excellence tunisien favorisera le développement d’une main d’œuvre qualifiée et des compétences nécessaires aux entreprises nationales mais aussi aux entreprises internationales qui pourraient s’implanter en Tunisie “.

De son côté, le coordinateur du projet, Mohamed Belhaj (Universitaire) a affirmé que le lancement de ce centre s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle approche visant à renforcer l’ouverture de l’université sur son environnement industriel.

Belhaj a fait savoir que des laboratoires modernes ont été installés dans ce centre, au profit des universités concernées, insistant sur l’importance du réseautage et du rapprochement entre ces universités et le milieu industriel.

Il a par ailleurs, souligné la nécessité d’accompagner les industriels tunisiens dans la modernisation de leurs équipements de maintenance industrielle et le recours aux technologies innovantes dans ce domaine.

Toujours selon lui, un mastère professionnel en “Ingénierie de la maintenance” a été créé dans les quatre universités partenaires. La remise des diplômes pour la toute première promotion de ce mastère aura lieu, début 2024. Des sessions de formation seront dispensées aux industriels.

“Ce centre est financé dans le cadre du programme européen Erasmus+, qui a mobilisé une enveloppe de l’ordre de 750 mille euros (2,4 millions de dinars) pour l’équipement des laboratoires et le financement des déplacements des experts européens ” a-t-il précisé.

Erasmus+ est le programme de l’UE dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport pour la période 2021-2027.