Les taux de remplissage des barrages s’élèvent à 36,5%, au nord, 11,3 %, au centre et 9,2% au CapBon, a fait savoir, mardi, l’Observatoire national de l’Agriculture (ONAGRI).

Les réserves globales des barrages ont, ainsi, atteint 716,6 millions de m3 au 28 mai 2023, à la suite des dernières précipitations, contre 1136,5 millions de m3 moyenne de la même période des trois dernières années.

L’ONAGRI a fait état d’une amélioration des apports mensuels globaux pour le mois de mai 2023 à 113,3 millions de m3, par rapport à la moyenne des apports mensuels (75,4 millions de m3).

Parmi les barrages ayant connu une amélioration de leurs apports, l’observatoire a cité les barrages de Mallègue, Sejnane et Sidi Barrak.

Rappelons que la Tunisie faisait face jusqu’à la mi-mai 2023 à sa quatrième année de sécheresse. Le taux de remplissage des barrages à l’échelle nationale se situait à 30,3% durant la période allant du 1er septembre 2022 au 18 mai 2023, selon l’ONAGRI.

Face à cette situation, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche avait décidé, en mars dernier, l’interdiction provisoire de certains usages de l’eau et l’instauration d’un système de rationnement conjoncturel, afin de faire face à la pénurie hydrique actuelle dans le pays.

Il est ainsi, interdit, et ce, jusqu’au mois de septembre, d’utiliser l’eau potable distribuée par les réseaux de la Société Nationale d’Exploitation et de distribution des Eaux (Sonede) à des fins agricoles, d’irrigation, de nettoyage des espaces publics et de lavage de voitures.