L’Association des Comités nationaux olympiques africains (ACNOA) a assuré que la ville de Hammamet s’attend à accueillir plus de 1100 sportifs et 500 officiels, à l’occasion des 2es jeux africains de plage JAP-2023, prévus du 23 au 30 juin prochain.

Dans un communiqué, l’ACNOA a également souligné la disposition d’environ 300 volontaires à accompagner et offrir l’aide requise aux différents acteurs engagés dans ces jeux, affirmant que les personnalités représentants Le Comité International Olympique, le Directeur Général de la Solidarité Olympique et le Comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 sont entre autres institutions olympiques qui seront parmi les invités de marque au même titre que les grands du sport africain et mondial.

Pour le président l’ACNOA, Mustapha Berraf “Hammamet fascine avant même le début des 2èmes Jeux Africains de Plage, la qualité des préparatifs, le niveau de l’organisation et le coté populaire qui annoncent une véritable fête du sport africain. La jeunesse africaine est bien servie et comme nous le disons à profusion, elle est notre préoccupation essentielle. Ces jeux seront extraordinaires pour nos athlètes africains qui seront une nouvelle fois au cœur de l’action”.

“Ce sera aussi une plateforme de promotion des valeurs olympiques et du développement durable. En décidant de la création des Jeux Africains de plage, le mouvement olympique africain a posé un acte majeur envers la jeunesse du continent. Hammamet sera un succès mémorable”, a-t-il ajouté en substance.

Pour Berraf, “La réussite des Jeux Africains de Plage de Hammamet sera une affaire de notre capacité commune à impulser la solidarité. Nous avons l’obligation particulière de mettre en vitrine nos valeurs au nom des athlètes et des jeunes. Des athlètes car ils sont au cœur de notre mouvement olympique, des jeunes car ils sont notre futur”.