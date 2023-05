Le président turc Recep Tayyip Erdogan a été réélu pour un mandat de cinq ans lors de l’élection présidentielle en Turquie. Sa victoire a été saluée par de nombreux dirigeants mondiaux.

Ces dirigeants ont exprimé leurs félicitations à Erdogan et ont souligné l’importance de renforcer les relations bilatérales, de consolider les partenariats stratégiques et de travailler ensemble sur des questions régionales et mondiales. Certains ont également évoqué la nécessité de faire face aux défis de sécurité, de promouvoir la paix en Europe et de développer les échanges commerciaux.

Ces messages de félicitations témoignent de la reconnaissance internationale dont bénéficie Erdogan et de l’importance de la Turquie sur la scène mondiale. Ils soulignent également l’engagement des dirigeants mondiaux à travailler avec la Turquie pour promouvoir la coopération, la stabilité régionale et les intérêts communs.