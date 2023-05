Des entreprises tunisiennes, encadrées par le Centre de promotion des exportations (CEPEX), participeront, les 20 et 21 juin 2023, à l’évènement “NEVA BUYERS WEEK” qui se déroulera, à Saint Pétersbourg, en Russie.

A travers sa représentation commerciale à Moscou, le Cepex organise les rencontres professionnelles B2B en marge de ce rendez-vous d’affaires incontournable pour les fournisseurs des produits de grande consommation et les professionnels de la grande distribution, indique le Cepex.

Il constitue une occasion propice pour les entreprises tunisiennes opérant notamment dans les secteurs de la confiserie, des snacks, des sauces alimentaires, du textile de maison et de produits ménagers afin de rencontrer des acheteurs de plus de 100 chaînes internationales de distribution et magasins en ligne.

Les participants à ces rencontres pourront bénéficier de plus de 30 rendez-vous d’affaires. Pour y participer, les entreprises tunisiennes sont appelées à s’inscrire en ligne sur le site du Cepex, au plus tard, avant le 1 juin prochain.