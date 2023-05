La 39ème édition de la Foire internationale de Gabès, a été inaugurée, vendredi au Paliais des Expositions- La Corniche, par la ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Kalthoum Ben Rejab.

Plus de 365 exposants des différents gouvernorats du pays et aussi de l’Algérie et de la Syrie, prennent part à cette manifestation. Leur offre touche à tous les secteurs d’activités, dont le prêt-à-porter, le meuble et l’ameublement, les cadeaux, les parfums, les articles de décoration, les produits alimentaires… Un espace réservé aux articles d’artisanat a été aménagé, également, dans le cadre de la foire, avec la participation de plus de 50 artisans et artisanes venant du gouvernorat de Gabès et des régions voisines.

La Foire internationale de Gabès est le plus grand événement économique de la région du sud-est, étant donné qu’elle accueille, chaque année, plus de 200 mille visiteurs des régions du sud, de la Libye et de l’Algérie. A Gabès, la ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Kalthoum Ben Rejab s’est rendue à l’unité industrielle “Fedcom”, spécialisée dans la production d’additifs et de concentrés alimentaires, destinés à l’exportation vers la Libye.

Située à la région Argoub à Mareth, la société envisage de conquérir de nouveaux marchés internationationaux, dont le marché algérien.