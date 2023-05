La participation tunisienne au championnat arabe d’Athlétisme des moins de 23 ans, qui se déroule actuellement à Tunis (20-24 mai), s’est soldée jusque-là par 12 médailles (3 or, 4 argent et 5 bronze).

Les breloques d’or ont été glanées par Nesrine Lachheb au javelot, Oussama Farhat au 10km marche et Rami Balti au 400m.

A l’issue de la 2e journée, la Tunisie s’est classée troisième au tableau des médailles derrière le Maroc, première (16 breloques dont 7 or) et l’Egypte, deuxième (8 médailles dont 5 or).

Tableau des médailles :

Pays: Or Argent Bronze

1- Maroc 7 5 4

2- Egypte 5 1 2

3- Tunisie 3 4 5

4- Algérie 2 6 6

5- Arabie Saoudite 1 2 1

6- Djibouti 1 1 0

7- Qatar 1 0 0

8- Bahreïn 1 0 0

9- Irak 0 2 2

10- EAU 0 0 1

11- Liban 0 0 1