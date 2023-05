Les 5èmes Rencontres Tunisie seront organisées par Business France, le 23 mai prochain, à Paris, sur le thème “les entrepreneurs moteurs de croissance”, a annoncé jeudi, l’ambassade de France en Tunisie.

Il s’agit d’une occasion de “partager les expériences et faire le point sur le marché tunisien – où de nombreuses sociétés françaises disposent d’équipes et de filiales – en mettant en avant les opportunités liées au développement du tissu industriel, du secteur des technologies, du numérique, de la décarbonation, du tourisme et de l’agro-industrie”, d’après un communiqué publié par l’ambassade.

Les entreprises françaises et tunisiennes désirant participer à ce rendez-vous, peuvent s’inscrire gratuitement, sur le lien :

https://event.businessfrance.fr/forum-affaires-tunisie-2023/.Le programme de cette rencontre comprend une matinée de témoignages et de présentations, suivie de deux jours et demi de rendez-vous professionnels, sous un format hybride (présentiel / visio-conférences).

Deux ateliers techniques sont également, prévus sur le thème ” le co-développement France-Tunisie ” et ” la triangulation France-Tunisie-Libye “.

Ces Rencontres sont organisées en partenariat avec la FIPA, la CONECT, la CCI Tuniso-Française, le Tunisia Africa Business Council (TABC), The DOT, la French Tech Tunis et la Chambre de Commerce Franco-Arabe.