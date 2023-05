La sélection tunisienne de lutte a terminé la troisième journée du championnat d’Afrique 2023 de la discipline disputée en Tunisie (Hammamet) avec 42 médailles (10 or, 15 argents et 17 bronzes).

Les lutteurs tunisiens avaient, à l’occasion de ce troisième jour des épreuves, décroché 17 nouvelles médailles dont 5 en or chez les catégories des juniors (filles et garçons), outre le sacre africain chez les filles.

Les lutteuses ont, quant à elles, raflé 9 breloques dont 3 en or, œuvres de Abir Zarrouki (50 kg), Khadija Jelassi (65 kg) et Ranim Saidi (76 kg).

L’argent est revenu à Cheima Nasri (53 kg), Wassida Chridi (57), Eya Aichaoui (68 kg) et Nesrine Chouarfi (72 kg).

Nour El Houda Rouafi (55 kg) et Chahd Jaljli (62 kg) se sont contentées du bronze.

Au classement général des sélections, la Tunisie a été sacrée chez les juniors filles en totalisant 197 points, devant l’Egypte (172 points) et l’Algérie (112).

En lutte gréco-romaine, les juniors tunisiens ont décroché 8 médailles (2 or, 3 argents et 3 bronzes) pour se classer troisième avec 179 points derrière respectivement l’Egypte (230 points) et l’Algérie ((180 points).