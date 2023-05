Les relations de coopération entre la Tunisie et l’Organisation de la coopération islamique (OCI) ont été au centre d’une réunion, mercredi, entre le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar et le secrétaire général de l’organisation, Hussein Ibrahim Taha.

L’entretien intervient en marge de la participation du ministre à la réunion préparatoire de la 32e session du Sommet arabe, précise un communiqué du département des Affaires étrangères.

A cette occasion, le ministre a réaffirmé la ferme volonté de la Tunisie de contribuer activement au renforcement de l’action commune islamique afin de faire face aux défis régionaux et internationaux actuels, cite le communiqué.

Le ministre a en outre saisi l’occasion pour saluer les compétences tunisiennes œuvrant au sein de cette organisation, réaffirmant l’importance de renforcer davantage la présence tunisienne au sein des structures et organes de l’OCI.

Pour sa part, le secrétaire général de l’OCI, Hussein Ibrahim Tah, a réitéré le soutien et l’appui de l’organisation à la Tunisie face aux défis auxquels elle est confrontée, soulignant la nécessité de promouvoir la coopération dans les domaines de la santé, l’éducation et la formation professionnelle.

Toujours selon le communiqué, le secrétaire général de l’organisation a salué les positions fermes de la Tunisie sur les causes justes, dont en premier lieu la question palestinienne et les derniers développements survenus dans la région.