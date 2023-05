Un accord de partenariat qui s’étalera sur trois ans renouvelables a été conclu, vendredi, à Hammamet, entre la Fondation internationale Hasdrubal et l’Académie de musique et des arts du spectacle de Vienne, en Autriche.

A cette occasion, une conférence de presse a été organisée en présence de Laurent Jost, directeur musical de la Fondation internationale Hasdrubal et Ulla KRAUSS-NUSSBAUMER, ambassadrice de la République d’Autriche en Tunisie.

Laurent Jost a déclaré que ce nouvel accord constitue un grand apport au renforcement du partenariat de la Fondation Hasdrubal et ses divers partenaires parmi les grands instituts et académies internationaux spécialisés dans la formation musicale.

En septembre 2022, un premier accord de partenariat avait été conclu entre la Fondation Hasdrubal et le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, avec l’appui de l’ambassade de France en Tunisie. Le violoniste Zied Zouari avait été désigné pour assurer la coordination du programme des ateliers et le choix des candidats pour la partie tunisienne.

Ces accords visent à ouvrir de larges perspectives pour les musiciens tunisiens à travers la participation à des ateliers de musique dirigés par des artistes internationaux et qui sont spécialement orientés aux étudiants des instituts supérieurs de musique en Tunisie.

A partir de juin 2024, des cycles de formation et des stages au profit des étudiants de musique en Tunisie et leurs homologues autrichiens et français, auront lieu à Hammamet et à Djerba, a annoncé le directeur musical.

Cinq cycles de formation seront organisés par an, du 15 septembre au 15 juin, et à raison d’une semaine pour chaque cycle. Une attention spéciale sera accordée aux étudiants de musique dans le Sud du pays.

La diplomate autrichienne a évoqué l’importance de ce partenariat dans le secteur de la musique classique occidentale et arabe ou encore tunisienne ce qui constitue un pont de communication et d’échange culturel entre les étudiants des deux pays.

Ce partenariat culturel témoigne l’engagement de la fondation à mettre en place un partenariat efficace et pérenne, a-t-elle dit

Le partenariat entre la Tunisie et l’Autriche dans le secteur de la musique date de plus de 35 ans à travers la participation de l’Orchestre Symphonique de Vienne au Festival international de musique symphonique d’El Jem.

L’ambassadrice a estimé que ce nouvel accord devra élargir le partenariat entre les deux pays et aidera à installer un véritable dialogue interculturel à travers notamment des créations musicales mixtes, occidentales et orientales, aussi bien que des spécialités assez variées comme la direction d’orchestre.

Le violoncelliste français Laurent Jost, assure la direction musicale de la Fondation à travers des manifestations musicales saisonnières et en vue d’appuyer les objectifs de la Fondation. Ce musicien de renom est lauréat du premier Prix du Concours National Radio France.

Il a annoncé que d’autres partenariats avec des institutions universitaires aux Etats Unis, au Canada verront le jour au profit des étudiants dans les différentes institutions de formation musicale dans le pays.

Dirigée par le tunisien Ridha Laamouri, la Fondation internationale Hasdrubal est dédiée aux Arts, à la Culture et à la production d’artistes de renommée internationale.

La Fondation oeuvre depuis 2017 à promouvoir l’hôtellerie à travers des spectacles organisés dans l’hôtel portant le même nom qui abrite une riche collection de 2000 oeuvres de grands artistes plasticiens tunisiens et arabes.