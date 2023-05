Les travaux du 17ème congrès électoral ordinaire de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) ont démarré, lundi 8 mai 2023 à Tabarka, sous le thème ” La souveraineté alimentaire face au changement climatique “, en présence de 430 congressistes.

Intervenant à l’ouverture des travaux, le président de l’UTAP, Noureddine Ben Ayed, a souligné que ce rendez-vous revêt d’une grande importance au regard du parcours historique de l’organisation et de ses choix en termes de réformes et de développement du secteur dans un contexte critique.

Pour Ben Ayed, le congrès est une occasion pour œuvrer en vue de permettre au secteur agricole et de la pêche de retrouver sa véritable place, compte tenu des évolutions et des défis climatiques et de leurs répercussions sur le secteur.

Il a ajouté que le prochain bureau de l’UTAP œuvrera, en coopération avec le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et les autres intervenants du secteur, dans le cadre d’une nouvelle vision syndicale qui rompt avec les agendas politiques.

L’objectif, a-t-il expliqué, est de mettre en place une nouvelle stratégie agricole nationale basée sur la rationalisation de l’utilisation d’eau et le recours aux ressources non conventionnelles, dont le dessalement de l’eau de mer, la production agricole hors sol et l’actualisation de la carte agricole afin de favoriser son adéquation à la situation agricole actuelle.

De son côté, le ministre de l’Agriculture, Abdelmonem Belati, a mis l’accent sur la nécessité de se préparer pour lutter contre les changements climatiques et de répondre aux besoins alimentaires de la Tunisie.

Il a également évoqué l’importance de travailler en vue de garantir une bonne gouvernance des richesses du pays et de les exploiter d’une manière scientifique, affirmant que la Tunisie est en mesure de garantir sa souveraineté alimentaire et hydrique.

Belati s’est engagé d’annoncer des mesures, qualifiées “d’ importantes “, et ce, lors de la célébration, le 12 mai, de la Journée nationale de l’Agriculture.

Pour sa part, le député de la circonscription de Bousalem-Balta BouAouane (gouvernorat de Jendouba), Salah Ferchichi, a indiqué, lors d’un message adressé aux conférenciers au nom du président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), que le Parlement a adopté, pour la première fois, une commission de l’agriculture chargée de la sécurité et de la souveraineté alimentaire, et ce en s’appuyant sur la gouvernance et la bonne exploitation du secteur et le développement de ses mécanismes.

La représentante de l’Union nationale de la femme tunisienne, Salha Daoud, et le vice-président de l’UTICA, Hamadi Kooli, ont, pour leur part, affirmé que les deux organisations comptent sur l’UTAP pour faire face aux nouveaux défis tout en exprimant leur disponibilité à soutenir les efforts déployés par l’organisation agricole en vue de garantir la stabilité du pays et de subvenir à ses besoins.

Les opérations de vote pour élire le président du congrès et le reste des commissions concernées par ses travaux, ont démarreront après les allocutions d’ouverture.