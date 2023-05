La secrétaire d’Etat espagnol en charge du Commerce, Xiana Mendez, a souligné, lundi 8 mai 2023, la disposition de son pays à intensifier le volume des échanges commerciaux avec la Tunisie. Il s’exprimait lors d’une rencontre d’affaires tuniso-espagnole organisée par l’Union tunisienne de l’industrie du commerce et de l’artisanat (UTICA).

A noter au passage que Mendez effectue une visite officielle en Tunisie (les 8 et 9 mai 2023) à la tête d’une délégation de 30 hommes d’affaires espagnols.

Il a indiqué que les attentes de l’Espagne de cette rencontre sont positives, précisant que son pays ambitionne de renforcer les relations commerciales avec la Tunisie. “Nous discuterons des opportunités de coopération dans les domaines des énergies renouvelables et de l’industrie, ainsi que des moyens de mise en place d’une approche de coopération commune”, a-t-elle fait savoir.

Elle a rappelé que le volume des échanges entre la Tunisie et l’Espagne a enregistré, durant l’année 2022, un chiffre record de 1,9 milliard d’euros. L’objectif est de dépasser ce volume et de diversifier les échanges commerciaux bilatéraux, a-t-elle souligné.

Lors de cette rencontre organisée en partenariat avec Confédération espagnole des entreprises, la ministre tunisienne du Commerce et du Développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, a présenté des propositions visant à renforcer davantage la coopération entre les deux pays, assurant la disposition de la Tunisie à renforcer ses efforts visant à développer l’intégration des entreprises tunisiennes dans le marché espagnol.

La ministre a mis l’accent sur l’importance de développer la coopération tripartite entre la Tunisie, l’Espagne et les marchés africains et maghrébins (Libye, Algérie, Afrique subsaharienne).

Dans le même contexte, elle a souligné l’importance de concrétiser les mécanismes de coopération technique visant la réalisation des projets tuniso-espagnols ciblant ces marchés.

Ben Rejeb a également mis en exergue l’importance de développer les relations de coopération entre les deux ministères chargés du commerce, qui peuvent être concrétisées à travers un accord de coopération bilatérale permettant de bénéficier des compétences espagnoles dans plusieurs domaines.

De son côté, le président de la Chambre tuniso-espagnole de commerce et d’industrie (CTECI), Adel Mohsen Chaâbane, a précisé que la visite de la délégation espagnole en Tunisie vise à promouvoir les relations économiques, à améliorer le climat d’affaires entre la Tunisie et l’Espagne et à explorer les opportunités d’investissement étranger.

Ben Chaâbane a indiqué que les sociétés espagnoles sont disposées à investir en Tunisie qui a plusieurs atouts, notamment, la main d’œuvre, le positionnement géographique du pays en tant que portail sur l’Afrique et l’Europe, ce qui permet aux sociétés espagnoles de produire en Tunisie et d’exporter vers ces marchés.

Il a souligné que la Tunisie pourrait être une plate-forme de production qui dispose de la main d’œuvre dans plusieurs domaines, chose qui incite les sociétés espagnoles à s’implanter en Tunisie.

Il a relevé que 63 sociétés espagnoles sont implantées en Tunisie opérant dans plusieurs domaines économiques.

Il y a lieu de rappeler que l’Espagne est le 4eme partenaire de la Tunisie après l’Italie, la France et l’Allemagne dans le domaine de l’investissement étranger.

Le volume des échanges commerciaux entre la Tunisie et l’Espagne a enregistré en 2022 une amélioration de 27% en termes d’importation et de 36% en termes d’exportation, selon des données du ministère du Commerce.