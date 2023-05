Le Centre international pour la promotion des personnes handicapées a abrité, jeudi 4 mai 2023, une manifestation dans le cadre du programme “more” sur les expériences réussies qui apportent de nouvelles solutions aux personnes handicapées, à l’initiative de l’organisation “Impact Partner” qui œuvre à instaurer un environnement propice à un entrepreneuriat inclusif visant à garantir à tous les membres de la société une chance égale de démarrer et de gérer une entreprise ou une activité indépendante.

Selon un communiqué du ministère des Affaires sociales, la première édition de ce programme a ciblé les chefs d’entreprise et les porteurs de projets en situation de handicap ainsi que les start-up qui apportent de solutions nouvelles aux personnes porteuses de handicap.

La deuxième édition de ce programme baptisée “Deuxième chance” cible les chefs d’entreprise qui ont démarré leurs activités après une période de chômage et encourage également les start-up qui apportent des solutions pour faciliter l’inclusion sociale et professionnelle des personnes handicapées.

Le programme repose sur deux volets essentiels, selon le coordinateur de projets chez Impact Partner. Il s’agit de consacrer six semaines aux start-up et d’apporter un accompagnement technique adapté aux besoins de chaque entreprise.

Il s’agit, ensuite, d’un accompagnement personnalisé qui renforce les compétences et la motivation entrepreneuriales et qui contribue à consolider le développement personnel de manière à favoriser une meilleure réinsertion professionnelle et une cohésion sociale.

Selon les responsables du programme, les start-up lauréates bénéficieront d’un accompagnement et d’une formation dispensée par des experts en plus de l’organisation de séances individuelles dans le but de favoriser leur intégration dans le monde de l’entrepreneuriat.