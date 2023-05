La manifestation internationale “éducation à la citoyenneté avec la cohabitation et l’ouverture sur les cultures” a démarré, jeudi 4 mai 2023, avec la participation de plus de 120 enfants de 32 pays.

Selon le commissaire régional de l’éducation de Tunis 2, Mohamed BelHaj Salah, cette manifestation est une opportunité pour édifier des liens d’amitiés entre les élèves de Tunisie et d’autres nationalités et faire connaitre la richesse culturelle et civilisationnelle de notre pays.

Au programme de cette manifestation figurent des spectacles musicaux et de théâtre en plus de la poésie évoquant le thème de l’amour, de la coopération et des nobles valeurs ainsi que des ateliers de peinture.

Dans son allocution prononcée à cette occasion, le ministre de l’Éducation, Mohamed Ali Boughdiri, a souligné l’importance de telle manifestation permettant d’éduquer les nouvelles générations et les sensibiliser aux valeurs de la citoyenneté et de la cohabitation entre les peuples.

C’est une expérience qui sera développée dans les prochaines années avec l’association des différents intervenants du système éducatif en Tunisie, a-t-il soutenu. L’objectif est d’offrir davantage d’opportunité aux tunisiens ainsi que des participants d’autres pays pour se rencontrer et promouvoir les valeurs de la paix et de la sécurité, a encore noté le ministre.