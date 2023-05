La Tunisie, qui a été représentée par la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Amel Belhaj moussa, a participé mercredi à Louxor en Egypte, à la septième édition du festival international de la mère exemplaire, en tant qu’invitée d’honneur.

Après la cérémonie d’ouverture de ce festival, organisé par l’université de Louxor en partenariat avec la fondation Mohamed Ben Rashed Al Maktoum pour les œuvres caritatives, la fondation Mechouar pour le développement et le groupe Nazih, les organisateurs ont annoncé que la Tunisie abritera la prochaine édition de ce festival en 2024, selon un communiqué publié par le ministère de la famille.

La cérémonie d’ouverture, qui s’est déroulée à la place du temple de Karnak à Louxor avait démarré sur les airs des hymnes nationaux de l’Egypte pays hôte du festival, de la Tunisie invitée d’honneur de cette édition et des émirats arabes unis partenaire officiel de cette manifestation, suivie de l’allocution de bienvenue du coordinateur général du festival Salah Al Jaafaroui, conseiller de la fondation Mohamed Ben Rashed Al Maktoum pour les œuvres caritatives.

Au cours d’une conférence organisée à cette occasion, ayant regroupé des chercheuses Egyptiennes représentant 10 pays participants et la chercheuse tunisienne Hajer Khanfir, la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a passé en revue les spécificités de l’expérience tunisienne en matière de promotion de la famille et les programmes d’autonomisation économique destinés aux femmes et aux mères de familles.

Moussa a souligné à cette occasion, que la Tunisie a opté pour une démarche globale pour consolider les droits et l’autonomisation économique des mère afin de préserver l’équilibre familial.

Elle a également donné un aperçu de l’expérience tunisienne en matière de consolidation des droits des femmes de manière à lutter contre les discriminations à leurs égards, grâce aux contributions des défenseurs des droits des femmes et des réformateurs, signalant que la nouvelle constitution tunisienne du 25 juillet 2022 garantit les droits des femmes et consacre l’égalité hommes- femmes.

La ministre de la famille a précisé que l’état tunisien s’emploie à soutenir les femmes vivant dans la précarité à travers le programme d’autonomisation économique des familles pauvres et à revenu limité pour favoriser l’accès des femmes au marché de l’emploi, renforcer leur contribution au développement local et régional et la création de sources de revenus aux mères ayant des enfants scolarisés.

Evoquant la lutte contre les violences faites aux femmes, moussa a relevé que son département a opté pour une approche participative et le travail de réseautage à travers le renforcement du cadre législatif (loi numéro 58) relatif à la lutte contre les violences faites aux femmes et l’instauration de l’observatoire pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes, en tant que mécanisme national permettant de recenser les cas de violence.

Un hommage a été rendu, au cours de ce festival, à la candidate de la Tunisie Samia Mallouche pour son long combat en tant que mère d’un enfant non voyant, poursuivant ses études de baccalauréat à l’école canadienne à Tunis et à Souad Ben Hamza, mère de plusieurs enfants sans soutien familial au village SOS à Akouda.

A noter que le programme du festival a comporté des concerts de musique et de danse interprétés par de jeunes chorégraphes de la troupe de l’université de Louxor et de plusieurs troupes locales.

Par ailleurs, un documentaire a été présenté sur le patrimoine culturel et le tourisme tunisien et un hommage a été rendu à plusieurs personnalités publiques, aux représentants des pays participants à ce festival et à plusieurs mères exemplaires.