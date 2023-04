L’investissement déclaré dans le secteur industriel a augmenté de 27,8%, durant le premier trimestre de l’année 2023, pour atteindre 741,1 millions de dinars (MDT), d’après les données publiées, jeudi 27 avril 2023, par l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII).

904 projets ont été déclarés à fin mars 2023, soit en en hausse de 8,9%, qui permettront la création de 12 279 postes d’emplois.

L’APII fait savoir que plusieurs secteurs ont connu un accroissement au niveau des investissements déclarés, notamment les industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre (+538,6%), du textile et de l’habillement (+103,4%), celles mécaniques et électroniques (+43,9%), et chimiques (+33,1%).

En revanche, d’autres activités ont connu une baisse en termes d’investissements déclarés, à savoir les industries du cuir et de la chaussure (-83,9%), agroalimentaires (-25%), et celles diverses (-4,2%).

Il est à noter que 69% des investissements durant le premier trimestre 2023 ont été déclarés dans le cadre des projets de création. Ces investissements ont enregistré une hausse de 160,5% pour dépasser les 548 MDT.

Par contre, les intentions d’investissement dans le cadre des projets d’extension ou de renouvellement du matériel ont régressé de 40,6%, à 242,7 MDT. Par conséquent, le nombre d’emplois y afférents sont passés de 7 092 à 3 611, lors des trois premiers mois de l’année 2023, soit une baisse de 49,1%.

L’APII a fait état, aussi, de l’augmentation des investissements déclarés dans les industries totalement exportatrices de 66,5%, à 384,2 MDT. De même, les investissements dédiés aux industries dont la production est orientée vers le marché local ont enregistré une augmentation de 4,8%, à 406,9 MDT, au cours du premier trimestre 2023.

Pour ce qui est des investissements industriels à 100% étrangers et en partenariat, ils sont passés de 216,3 MDT à fin mars 2022, à 142,7 MDT à fin mars 2023, enregistrant ainsi une baisse de 34%.