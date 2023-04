La startup tunisienne spécialisée dans l’ingénierie hydrologique, “Kumulus”, a remporté, mardi 25 avril 2023 à Zagreb, le concours “AgVenture” de la BERD, qui soutient les entreprises innovantes dans le domaine de la technologie agroalimentaire en phase de démarrage.

La startup tunisienne a été primée aux côtés de deux autres entreprises, turque et hongroise, lors du “Consumer Rules Summit” (Sommet sur les règles applicables aux consommateurs), un évènement organisé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ,les 24 et 25 avril 2023 dans la capitale croate, Zagreb.

Cofondée par Iheb Triki en 2021, la jeune pousse Kumulus se propose de produire de l’eau potable à partir de l’humidité présente dans l’air. Pour ce faire, elle a créé des générateurs d’eau atmosphérique, fonctionnant à l’énergie solaire qui produisent, chacun, 20 à 30 litres d’eau potable par jour. L’objectif étant de contribuer à améliorer l’accès à l’eau potable.

Kumulus bénéficiera, avec les deux autres startup lauréates, d’un accompagnement dont le coût est estimé à 80 000 euros dans le cadre du programme “Star Venture” et d’une bourse de 10 000 euros.

Lors de ce sommet, la startup tunisienne “Seabex”, spécialisée dans l’irrigation de précision, a été désignée en compagnie de deux autres startups bulgares parmi les trois finalistes de ce concours.

Ces finalistes recevront jusqu’à 50 000 euros pour des conseils personnalisés et une autre subvention de 10 000 euros.

AgVenture est un concours qui vise à résoudre les principaux problèmes auxquels sont confrontés les systèmes alimentaires, tels que l’efficacité de la production alimentaire, le changement climatique et l’inclusion des petites entreprises dans les chaînes de valeur mondiales.