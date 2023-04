La Société EURO-CYCLES a réalisé, au 31 mars 2023, un chiffre d’affaires de 23,586 MDT, soit une baisse en valeur de 37% et 39% en volume par rapport à la même période de l’année 2022.

Les investissements au 31 mars 2023 ont été de l’ordre de 530 833 dinars (DT) et consistent essentiellement à la finalisation des travaux de construction d’un nouveau bâtiment portant sur une nouvelle usine, et ce dans le cadre d’intégration verticale (bicycle valley process) et stockage nécessaire pour développer les vélos électriques.

Les engagements bancaires de la Société EURO-CYCLES se sont élevés à 99,216 MDT au 31/03/2023, enregistrant une Baisse de 2% par rapport au 31/12/2022.