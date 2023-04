Les candidatures sont ouvertes à l’Europe de l’Est, au Moyen-Orient et à l’Afrique.

Les lauréats seront annoncés le 2 mai 2023 lors d’une cérémonie virtuelle de remise des prix.

Les Prix Mastercard des Femmes Leaders dans les PME reviennent pour leur deuxième édition afin de reconnaître les réalisations des petites et moyennes entreprises (PME) détenues et dirigées par des femmes, et de créer des modèles qui inspirent la prochaine génération de femmes entrepreneures à travers l’Europe de l’Est, le Moyen-Orient et l’Afrique (EEMEA).

Lancés en 2022 pour renforcer l’autonomie des femmes entrepreneures, les prix mettent en lumière les femmes qui façonnent l’avenir de la région. Après un événement réussi, l’édition 2023 s’étendra à l’Europe de l’Est, où les femmes leaders et leurs réalisations au cours de l’année écoulée seront récompensées et célébrées.

Les candidatures sont désormais ouvertes et peuvent être soumises ICI avant le 22 avril 2023.

« Les entreprises détenues et dirigées par des femmes constituent une force puissante dans l’économie mondiale et sont des moteurs essentiels de la transformation et de la stabilité économiques. L’autonomisation des femmes entrepreneures en herbe contribuera non seulement à stimuler une croissance inclusive, mais aussi à libérer leur potentiel illimité, permettant ainsi une économie prospère qui fonctionne pour tous. C’est pourquoi nous remettons les Prix Femmes Leaders dans les PME pour reconnaître et célébrer leurs réussites et leurs réalisations », a déclaré Amnah Ajmal, vice-président exécutif, Développement des marchés EEMEA, chez Mastercard.

Les PME détenues et dirigées par des femmes, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 13,6 millions de dollars américains (50 millions d’AED) et qui emploient entre six et 50 personnes, sont toutes invitées à participer. Les lauréats seront annoncés le 2 mai 2023 lors d’une cérémonie virtuelle de remise des prix.

Toutes les femmes cadres ou cheffes d’entreprise qui ont leur siège ou des bureaux en Europe de l’Est, au Moyen-Orient et en Afrique, ou qui offrent leurs services sur ces marchés peuvent soumettre leur candidature dans une ou plusieurs des 22 catégories. Les personnes peuvent être récompensées dans plus d’une catégorie.

Les Prix sont organisés conjointement par Mastercard et Entrepreneur Middle East, et les entreprises présélectionnées seront évaluées par un comité de sélection présidé par Mastercard.

Le comité est composé de :

Amnah Ajmal, vice-présidente exécutive, Développement des marchés, EEMEA chez Mastercard

Tamara Pupic, rédactrice en chef d’Entrepreneur Middle East

Nezha Alaoui, DG de Women Choice.

Ces prix s’inscrivent dans l’engagement global de Mastercard de connecter 25 millions de femmes entrepreneures à l’économie numérique d’ici 2025, dans le cadre de son objectif de construire un monde plus durable et plus inclusif.

L’année dernière, les prix ont totalisé 4 021 candidatures à travers le Moyen-Orient et l’Afrique.

À propos de Mastercard (NYSE : MA) www.mastercard.com

Mastercard est une entreprise technologique mondiale dans le secteur des paiements. Notre mission est de connecter et d’alimenter une économie numérique inclusive qui profite à tous, partout, en rendant les transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Grâce à des données et des réseaux sécurisés, des partenariats et de la passion, nos innovations et nos solutions aident les individus, les institutions financières, les gouvernements et les entreprises à réaliser leur plus grand potentiel. Avec des connexions dans plus de 210 pays et territoires, nous construisons un monde durable qui ouvre des possibilités inestimables pour tous.

Contact communication de Mastercard : amelia.naidoo@mastercard.com