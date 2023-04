Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, a reçu, mardi 11 avril 2023, Francisco Javier Puig Saura, ambassadeur du Royaume d’Espagne en Tunisie, qui l’a félicité pour la confiance du président de la République.

Cette rencontre, lit-on sur sa page Facebook du ministère, a été l’occasion de souligner les liens d’amitié historiques entre la Tunisie et l’Espagne et la volonté commune de les développer davantage à la lumière des échéances bilatérales à venir et des rencontres au plus haut niveau entre les hauts responsables des deux pays.

Le soutien de l’Espagne à la coopération entre la Tunisie et l’Union européenne, ainsi que l’importance d’oeuvrer en vue de renforcer davantage la coopération euro-méditerranéenne dans l’intérêt des peuples de la région, ont été également à l’ordre du jour de l’entretien.