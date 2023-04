L’avancement du projet stratégique ” EdEn-MED ” (Education Environnementale pour une Méditerranée Durable) et d’autres projets liés au dossier de l’éducation environnementale ont été au centre d’une séance de travail, tenue vendredi 7 avril 2023 à Tunis, en présence des ministres de l’Environnement, de l’Education et de l’Enseignement supérieur.

La réunion s’inscrit dans le cadre de concrétisation des orientations nationales relatives à la diffusion de la culture environnementale et à l’inculcation des principes de l’éducation pour un développement durable auprès des jeunes.

A cette occasion, la ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui, a souligné la nécessité d’intensifier les efforts pour assurer la réussite de différents projets relatifs à l’éducation environnementale, selon un communiqué publié, vendredi soir, par le département de l’environnement.

Elle a évoqué l’importance de travailler pour sensibiliser toutes les tranches d’âge à la nécessité de préserver l’environnement en vue de construire un avenir meilleur et durable pour la planète, de renforcer le développement durable et de préserver les ressources naturelles et l’environnement pour les générations futures.

Lancé depuis mars 2022, le projet d’Education environnementale pour une Méditerranée durable s’inscrit dans le cadre de la coopération tuniso-italienne dans le domaine de l’éducation en vue d’édifier une société consciente de l’enjeu environnemental.

Il vise, également, à assurer un véritable développement durable à travers l’inclusion de l’éducation environnementale aux programmes scolaires et appuyer l’échange d’expertises en la matière entre la Tunisie et l’Italie.

Le coût total de ce projet qui s’étale sur 24 mois du 30 octobre 2021 au 31 septembre 2023 et financé par l’Union européenne, est estimé à 1 339 289,59 euros.

Ce projet cible les étudiants, les enseignants, les inspecteurs et les chercheurs dans le domaine des sciences de l’éducation, ainsi que les parties actives dans l’éducation environnementale et les experts du domaine. Il s’adresse, également, à la société civile, aux ONG et aux médias.

Le projet accompagnera aussi les acteurs dans le domaine de la recherche scientifique relevant des ministères de l’Environnement et de l’Education pour l’échange d’expertises et de bonnes pratiques.