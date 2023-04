Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, s’est entretenu, mercredi 5 avril 2023, avec l’ambassadeur de Turquie en Tunisie qui lui a remis, à cette occasion, un message écrit de son homologue turc.

Selon un communiqué du parlement, Bouderbala s’est félicité de ” la profondeur des relations séculaires qui unissent les peuples tunisien et turc et de l’effort commun pour renforcer la coopération dans divers domaines “.

“Le peuple turc s’est tenu aux côtés du peuple tunisien dans des étapes difficiles”, a-t-il dit, soulignant la volonté commune d’aller de l’avant sur la voie du renforcement de la coopération bilatérale et de diversification de ses domaines.

Il a indiqué que “la position stratégique de la Tunisie en Afrique du Nord en fait une passerelle économique et commerciale privilégiée entre le nord et le sud de la Méditerranée et vers les pays africains”.

Au cours de cette réunion, Bouderbala a informé l’ambassadeur de Turquie du travail de l’institution parlementaire et de sa disposition à adopter le règlement intérieur au cours de la semaine prochaine.

Pour sa part, le diplomate s’est félicité des relations ” excellentes ” qui existent entre la Tunisie et la Turquie, exprimant les remerciements de son pays pour la solidarité de la Tunisie avec la Turquie au cours des séismes qui ont secoué les provinces du sud-est de la Turquie, en février 2023.

Il a également réaffirmé la volonté de son pays de continuer à investir en Tunisie et de soutenir les échanges commerciaux vers les deux sens.