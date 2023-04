Une séance de travail ministérielle sur le traitement des crimes liés aux réseaux sociaux, présidée par la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, s’es tenue mardi 4 avril 2023, au Palais du gouvernement à La Kasbah, en présence des ministres de la Justice, Leila Jaffel, de la Défense nationale, Imed Memmich, de l’Intérieur, Kamel Fekih, des Technologies de la communication, Nizar Ben Neji, et des cadres des ministères concernés.

Le débat a porté, lors de cette rencontre, sur les moyens de traiter les crimes liés aux réseaux sociaux, dont les pages d’incitation à la haine et les faux comptes, la fuite des documents administratifs et de secrets professionnels à travers les réseaux sociaux, le piratage de pages officielles et la création de fausses pages similaires à celles des structures de l’Etat et des personnalités officielles.