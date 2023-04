Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a reçu, lundi 3 avril 2023, l’ambassadeur de la Hongrie à Tunis, Lagos Mile.

L’entrevue a porté sur les relations entre les deux pays ainsi que sur les prochaines échéances bilatérales, notamment la session de la Commission mixte économique, indique un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères.

Ils ont souligné, dans ce sens, l’importance d’une bonne préparation de ces rendez-vous afin qu’ils contribuent à hisser les relations de coopération entre les deux pays à un niveau supérieur.

A cette occasion, Nabil Ammar s’est félicité des bonnes relations d’amitié et de coopération liant la Tunisie et la Hongrie et du progrès continu que connaissent ces relations au cours des dernières années.

De son côté, le diplomate hongrois s’est réjoui des liens solides entre la Tunisie et la Hongrie, affirmant que son pays respecte les choix de la Tunisie et de son peuple.

Il a fait part de son entière disposition à œuvrer au développement de ces relations pour l’intérêt commun des deux pays amis.