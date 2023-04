On parle de plus en plus de l’électrique et de l’hybride dans le secteur de l’automobile. Avec toutes les critiques qui vont avec. Cependant, il y a hybride et hybride. Et les constructeurs rivalisent d’ingéniosité en la matière.

En effet, selon Automobile Propre, certaines voitures hybrides rechargeables ont tellement progressé ces dernières années que “certaines d’entre elles permettent de rouler 100% électrique au quotidien, sans jamais avoir à passer à la pompe“.

Le site en a répertorié dix, fondant son classement sur le seul critère “… autonomies selon le cycle WLTP mixte“.

1- Mercedes GLE SUV Hybride Rechargeable – 105 km

2- BMW X5 xDrive45e – 88 km

3- Suzuki Across – 75 km

4- Toyota RAV4 – 75 km

5- Volvo XC90 Recharge – 70 km

6- Ford Kuga PHEV – 64 km

7- Peugeot 508 hybride rechargeable – 54 km

8- Renault Megane E-Tech plug-in hybrid – 50 km

9- Kia Niro Hybride Rechargeable – 49 km

10- Mitsubishi Eclipse Cross PHEV – 45 km.

Le site Automobile Propre propose ceci : « Pour choisir votre hybride plugin, il faudra également tenir compte les temps de recharge, qui sont très variables selon les modèles, la prise et le câble, et qui peuvent parfois s’avérer un peu long, même si une sorte de moyenne située aux alentours de 3 à 5 heures semble devenir la règle. Tous les constructeurs ne fournissent malheureusement pas cette donnée, pas plus que la vitesse maxi possible en mode électrique ».