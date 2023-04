Des soirées ramadanesques seront organisées les 12, 17 et 22 avril dans les prisons de Borj El Amri, El Mornaguia et la prison des femmes de La Manouba, et ce dans le cadre de la promotion de l’ouverture des prisons sur le monde de la culture et des arts et en vue de renforcer la sensibilisation des détenus à l’importance de développer leurs capacités intellectuelles pour faciliter leur intégration sociale après leur libération.

Il s’agit également d’améliorer les conditions de détention des prisonniers, selon la délégation régionale de la culture de la Manouba.

Les femmes détenues à la prison civile de La Manouba auront rendez-vous, le soir du 12 avril 2023, avec le spectacle musical de l’artiste Sofien Safta.

Pour leur part, les détenus à la prison civile d’El Mornaguia ont rendez-vous, le soir du 17 avril, avec une présentation musicale du groupe “Itr Al Madina” de Naoufel Bouras.

Quant à la troisième soirée ramadanesque, programmée à la prison civile de Borj El Amri le 22 avril, elle sera consacrée à une présentation musicale de l’artiste Souheil Cherni.

Parallèlement aux soirées du Festival de la Médina du 13 au 18 avril à Kobet Enhas à La Manouba, deux soirées spéciales seront organisées au Centre de protection des personnes âgées de La Manouba.

Les pensionnaires assisteront le 07 avril au spectacle du comédien Mondher El Jeridi et le 09 avril au spectacle de l’artiste Najib Guibane.

Il convient de noter que ces soirées sont organisées en coordination avec la direction générale des prisons et de la rééducation, et se déroulent dans le cadre du Festival de la Médina et ce, en collaboration avec la délégation régionale de la culture et le conseil régional et la municipalité de La Manouba.