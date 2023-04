“Du Temps où ma mère racontait”, performance de danse du Libanais Ali Chahrour, sera présentée le 4 avril à la salle du 4ème Art à Tunis dans le cadre de la manifestation ” Tunis théâtre du monde ” qu’organise le Théâtre national tunisien.

Il s’agit de la dernière œuvre de ce chorégraphe et danseur. Sa première a eu lieu le 6 mai 2021 au Théâtre Al Madina à Beyrouth. De 2021 à 2022, ce spectacle a fait le tour de plusieurs villes européennes (en l’Allemagne, en Belgique, au Portugal, en Suisse, en Italie et en France).

“Du Temps où ma Mère Racontait dessine une zone sensible et instable, reflet d’un Liban actuel, où récits intimes et historiques exaltent, par le geste, le verbe et le chant l’incommensurable force de l’amour familial”.

” Du temps où ma Mère racontait ” est une performance de danse ancrée dans des chroniques intimes et sincères, écrit Ali Chahrour. Il présente ” des histoires de mères emblématiques et de leurs familles, certaines égarées, ou disparues. Certaines familles persistent et demeurent pour raconter et chanter sur scène, pour conserver ce qui reste. Elles dansent pour subsister “.

Ali Chahrour est à la chorégraphie, la mise en scène et la production avec Chadi Aoun qui assure aussi la direction de production. Chahrour est également au casting qui réunit Abbas Al Mawla, Leila Chahrour, Ali Hout, Abed Kobeissy et Hala Omran.